Названа главная интрига выборов в Госдуму 2021 года

Партия Владимира Жириновского отберет у КПРФ места в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

КПРФ может уступить ЛДПР второе место по числу мандатов в Госдуме по итогам выборов 2021 года. Такое мнение на круглом столе, посвященном перспективам партий, высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его мнению, коммунисты не смогли использовать кампанию 2020 года для подготовки к выборам в федеральный парламент.

«КПРФ по сути пропустила сезон 2020 года, когда можно было обкатать технологии, кадровые и стратегические решения. Даже в Иркутской области, где была высока вероятность второго тура на губернаторских выборах, партия не смогла предложить избирателю ничего нового », — отметил эксперт. Кроме того, компартия не смогла объяснить своему электорату, почему она не поддержала изменение Конституции, некоторые поправки в которую совпадают с левыми идеями, считает Потуремский.

При этом, по данным исследований ИНСОМАР, второй после «Единой России» партией, чью деятельность люди замечают, является ЛДПР. «И это не только рекламные материалы, но и ощущение населения, что либерал-демократы помогают людям и влияют на власть», — рассказал социолог.

Коллегу поддержал гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин. «Я убежден, что на выборах 2021 года ЛДПР выступит успешнее коммунистов», — заявил он.

По итогам выборов 2016 года КПРФ получила 42 мандата в Госдуме, а ЛДПР заняла 39 депутатских кресел. Новый состав федерального парламента выберут осенью 2021 года.