В России продлили льготы для бизнеса. Но они коснутся не всех

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Дом Правительства РФ. Москва, белый дом, дом правительства рф
Правительство РФ объявило мораторий на плановые проверки в марте Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Правительство РФ одобрило проект федерального закона, согласно которому продляется мораторий на проверки малого бизнеса в 2021 году. Однако исключения будут касаться ряда предприятий.

«Проект федерального закона разработан в целях приведения положений действующих федеральных законов в части осуществления государственного контроля (надзора)», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ. В документе говорится, что проверяющие могут проводить дистанционным способом только инспекторские визиты и выездные проверки.

Несмотря на то, что плановые проверки не коснутся субъектов малого бизнеса, есть несколько исключений. Так, инспекторы могут прийти:

  • на предприятия, которым присвоена категория высокого или чрезвычайно высокого риска, либо I или II класс опасности;
  • на предприятия, работающие в социальной сфере, образовании, здравоохранении, теплоснабжении и энергетике;
  • малые предприятия, которые имеют административные правонарушения тоже могут ждать проверки;
  • к компаниям, чья деятельность подлежит лицензированию;
  • к предпринимателям малого бизнеса, которые работают в сферах гособоронзаказа и атомной энергетики.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год, напоминает RT. Также глава государства предложил продлить для компаний общепита из-за коронавируса отсрочки по налогам и страховым взносам на 3 месяца, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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