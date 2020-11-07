Правительство РФ объявило мораторий на плановые проверки в марте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство РФ одобрило проект федерального закона, согласно которому продляется мораторий на проверки малого бизнеса в 2021 году. Однако исключения будут касаться ряда предприятий.

«Проект федерального закона разработан в целях приведения положений действующих федеральных законов в части осуществления государственного контроля (надзора)», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ. В документе говорится, что проверяющие могут проводить дистанционным способом только инспекторские визиты и выездные проверки.

Несмотря на то, что плановые проверки не коснутся субъектов малого бизнеса, есть несколько исключений. Так, инспекторы могут прийти:

на предприятия, которым присвоена категория высокого или чрезвычайно высокого риска, либо I или II класс опасности;

на предприятия, работающие в социальной сфере, образовании, здравоохранении, теплоснабжении и энергетике;

малые предприятия, которые имеют административные правонарушения тоже могут ждать проверки;

к компаниям, чья деятельность подлежит лицензированию;

к предпринимателям малого бизнеса, которые работают в сферах гособоронзаказа и атомной энергетики.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год, напоминает RT. Также глава государства предложил продлить для компаний общепита из-за коронавируса отсрочки по налогам и страховым взносам на 3 месяца, пишет «Национальная служба новостей».