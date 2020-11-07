Правительство РФ одобрило проект федерального закона, согласно которому продляется мораторий на проверки малого бизнеса в 2021 году. Однако исключения будут касаться ряда предприятий.
«Проект федерального закона разработан в целях приведения положений действующих федеральных законов в части осуществления государственного контроля (надзора)», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ. В документе говорится, что проверяющие могут проводить дистанционным способом только инспекторские визиты и выездные проверки.
Несмотря на то, что плановые проверки не коснутся субъектов малого бизнеса, есть несколько исключений. Так, инспекторы могут прийти:
- на предприятия, которым присвоена категория высокого или чрезвычайно высокого риска, либо I или II класс опасности;
- на предприятия, работающие в социальной сфере, образовании, здравоохранении, теплоснабжении и энергетике;
- малые предприятия, которые имеют административные правонарушения тоже могут ждать проверки;
- к компаниям, чья деятельность подлежит лицензированию;
- к предпринимателям малого бизнеса, которые работают в сферах гособоронзаказа и атомной энергетики.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год, напоминает RT. Также глава государства предложил продлить для компаний общепита из-за коронавируса отсрочки по налогам и страховым взносам на 3 месяца, пишет «Национальная служба новостей».
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