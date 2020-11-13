Ивлеева перепутала известную писательницу в интервью Vogue

Анастасия Ивлеева перепутала пол писательницы, написавшей ее любимое произведение Фото: Instagram: @agent_girl

Блогер Анастасия Ивлеева назвала известную французскую писательницу Жорж Санд в мужском роде. Такую ошибку блогер допустила, когда отвечала на вопросы для журнала Vogue.

В интервью Ивлеевой задали вопрос, какая книга на нее сильно повлияла. «„Консуэло“ Жоржа Санда», — ответила она в интервью, опубликованном на YouTube-канале Vogue Russia. Эту ошибку сразу заметили пользователи соцсетей, они начали писать о ней в telegram-каналах и комментариях к видео.

В комментариях пользователи отметили работу режиссера. «Визуал безумно красивый», — написал один из пользователей. «Снимали на Мосфильме 26 часов, а Настя была с нами 14 из них», — написали про съемки в официальном telegram-канале «Vogue с вами!»