Ивлеева перепутала известную писательницу в интервью Vogue

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Анастасия Ивлеева перепутала пол писательницы, написавшей ее любимое произведение Фото: Instagram: @agent_girl

Блогер Анастасия Ивлеева назвала известную французскую писательницу Жорж Санд в мужском роде. Такую ошибку блогер допустила, когда отвечала на вопросы для журнала Vogue.

В интервью Ивлеевой задали вопрос, какая книга на нее сильно повлияла. «„Консуэло“ Жоржа Санда», — ответила она в интервью, опубликованном на YouTube-канале Vogue Russia. Эту ошибку сразу заметили пользователи соцсетей, они начали писать о ней в telegram-каналах и комментариях к видео.

В комментариях пользователи отметили работу режиссера. «Визуал безумно красивый», — написал один из пользователей. «Снимали на Мосфильме 26 часов, а Настя была с нами 14 из них», — написали про съемки в официальном telegram-канале «Vogue с вами!»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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