Стало известно, перенесут ли досрочную сдачу ЕГЭ

Досрочный период сдачи ЕГЭ не будут переносить. Об этом заявили в Рособрнадзоре.
«Пока перенос сроков досрочного периода ЕГЭ не обсуждался», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Уточняется, что подавляющее большинство участников досрочного периода — выпускники прошлых лет, которым не нужно писать сочинение для допуска к экзаменам.
Ранее Роспотребнадзор перенес дату написания итогового сочинения для выпускников в связи со сложившейся эпидситуацией, сообщает телеканал 360. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года, передает «Национальная служба новостей».
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