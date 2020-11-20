Стало известно, перенесут ли досрочную сдачу ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единый государственный экзамен. Курган, егэ, экзамен, школа, ученики, школьная парта
Досрочный период сдачи ЕГЭ переносить не планируют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Досрочный период сдачи ЕГЭ не будут переносить. Об этом заявили в Рособрнадзоре.

«Пока перенос сроков досрочного периода ЕГЭ не обсуждался», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Уточняется, что подавляющее большинство участников досрочного периода — выпускники прошлых лет, которым не нужно писать сочинение для допуска к экзаменам.

Ранее Роспотребнадзор перенес дату написания итогового сочинения для выпускников в связи со сложившейся эпидситуацией, сообщает телеканал 360. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года, передает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...