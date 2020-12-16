16 декабря 2020

В СПЧ высказались о блокировке YouTube в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Блокировка иностранных приложений лишит многих россиян заработка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Возможная блокировка YouTube и других иностранных сервисов в России лишит многих жителей страны заработка. Речь идет о десятках тысяч людей. Об этом заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

«Если взять и закрыть YouTube, мы многих людей лишим заработка», — цитируют Фадеева «Известия». Собеседник агентства подчеркнул, что в России десятки тысяч людей используют данный сервис для зарабатывания денег.

Фадеев добавил, что в настоящее время необходимо налаживать международное сотрудничество для введения зарубежных компаний-владельцев подобных сервисов в рамки российского законодательства. Однако, учитывая прохладные взаимоотношения между Россией и Европой, сделать это будет непросто.

Ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий блокировку иностранных сервисов и соцсетей на территории страны за цензуру российских СМИ, сообщает телеканал 360. Кроме блокировки в качестве мер воздействия на компании-владельцы сервисов будут использоваться штрафные санкции, а также замедление трафика. По мнению общественного деятеля Эрнеста Макаренко, слова которого приводит агентство Nation News, данные компании должны четко выполнять требования местного законодательства.

Член Общественной палаты РФ Никита Данюк в разговоре с URA.RU подчеркнул, что блокировка иностранных соцсетей на территории РФ является крайней мерой. Принятый Госдумой закон, по его словам, в первую очередь направлен на противодействие цензуре и пресечение фатов нарушения западными компаниями Конституции РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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