Милохин объяснил причину отказа от встречи с родной мамой

Блогер Даня Милохин прокомментировал свой отказ от встречи с родной мамой. Тиктокер заявил, что родители не вызывают у него никаких эмоций.
«Я не помню свою биологическую мать. Максимум помню, как ее зовут, Люба, вроде бы. Не помню вообще, как она выглядит. Увидел ее только на передаче. Никаких эмоций не было. Я говорил всегда, что она незнакомый человек для меня, как прохожий. Приятных, грустных эмоций никаких нет», — заявил Милохин на youtube-канале Ани Покров. Блогер также отметил, что не готов возобновлять общение со своим братом Ильей, так как тот постоянно «хайпит» на его имени.
Также Милохин заявил, что о съемках шоу «Пусть говорят» узнал только за день до выпуска программы. Ему предложили пообщаться с мамой по видеосвязи в эфире «Первого канала». Однако, по словам Милохина, у него не было желания принимать участие в программе, которая была снята без его согласия. Блогер предположил, что принял бы участие в съемках, если бы с ним это обсудили заранее.
Ранее родной брат блогера Дани Милохина Илья впервые встретился со своей мамой, которая оставила его в детском доме. Встреча состоялась в эфире телепрограммы «Пусть говорят» на «Первом канале». На передаче также должен был присутствовать Милохин, однако его не было.
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