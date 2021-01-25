Главу Ишима Федора Шишкина обвинили в превышении должностных полномочий
В Тюмени готовятся к проведению митинга в поддержку Навального — мэра Ишима обвинили в нарушениях — вокруг места на губернаторскую елку разгорается скандал — тюменка разбилась насмерть, упав с Моста влюбленных. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 26 января — в обзоре URA.RU:
В Тюмени готовится новая акция в поддержку Навального
- Новая несанкционированная акция в поддержку блогера Алексея Навального может пройти в Тюмени 31 января. Об этом URA.RU сообщил источник из оппозиционных кругов. Ранее митинг планировалось провести 30 января, но после сообщения главы штабов Навального Леонида Волкова, акцию перенесли. По словам инсайдеров, силовики могут ответить на новые акции более жестко, чем 23 января.
Власти Ишима обвинили в нарушениях
- Мэра Ишима Федора Шишкина, а также его заместителя Бориса Долженко обвинили в превышении служебных полномочий из-за того, что они принудили учителей местных школ проводить проверку частных домов на предмет противопожарной безопасности.
Сын бизнесмена попал на губернаторскую елку вместо другого ребенка
- Высокопоставленные чиновники администрации Ишима отдали место на губернаторскую елку сыну известного бизнесмена. По словам матери ребенка, который претендовал на поездку первым, из администрации города к ней никто не обращался с просьбой уступить это приглашение.
С Моста влюбленных упала девушка
- Двадцатилетняя жительница Тюмени сорвалась с Моста влюбленных. Приехавшие на место происшествия медики, констатировали смерть девушки.
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