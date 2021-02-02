Лавров заявил, что дело Навального — инсценировка

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Германия не предоставляет данных об отравлении блогера Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Дело Алексея Навального

У Москвы есть все основания полагать, что ситуация, связанная с Алексеем Навальным, является инсценировкой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: „Я вам ничего не скажу, потому что это секретно“ или „сам пациент не разрешает“, — значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — приводит РИА «Новости» заявление Лаврова во время пресс-конференции с шведской коллегой Анн Линде, которая приехала в Москву в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва ждет от Швеции открытости и честности в вопросе предоставления информации о Навальном.

Российский блогер попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолета, где он впал в кому. Врачи пришли к выводу, что Навальному стало плохо из-за нарушения обмена веществ, пишет Life . Позже в берлинской клинике «Шарите», куда отвезли блогера, заявили, что в его организме обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок». Лавров утверждает, что яд мог попасть в организм Навального в Германии или во время транспортировки в немецкую клинику. В ФРГ не дают разъяснения по поводу ситуации с блогером, уточняет телеканал 360.