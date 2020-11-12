Лавров озвучил новую версию болезни Навального

Отравляющее вещество могло попасть в организм блогера Алексея Навального в Германии или во время транспортировки в немецкую клинику Шарите. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Есть основания полагать, что проникновение боевых отравляющих веществ в организм Навального могло произойти в ФРГ или при транспортировке», — приводит РИА «Новости» слова главы МИДа. Как именно яд мог попасть в организм, Лавров не уточнил.
Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске, где блогера госпитализировали. По просьбе семьи его вывезли в Германию, где он находился на лечении. Блогер встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По заявлениям кабмина ФРГ, в организме Навального было обнаружено отравляющее вещество из группы «Новичок». В России потребовали подтверждение этому и выразили готовность обсудить инцидент с Навальным в ООН, передает агентство Nation News. Позже Евросоюз ввел санкции против РФ, пишет RT. Россия собирается вводить ответные Западу ограничения.
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