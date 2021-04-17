Источник в ДНР указал на странности иностранных наемников в ВСУ. «Работают по необычной методике»

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Наемники из Польши и Румынии контролируют боевой дух украинских военных, рассказал Николай Варавин Фото:
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Война на Украине

На линии соприкосновения в Донбассе находится много польских и румынских инструкторов. Они следят за настроем украинских военнослужащих и докладывают в Киев. Об этом URA.RU со ссылкой на источники в ополчении рассказал ветеран чеченской войны, экс-глава объединённого пресс-центра оперштаба Чеченской республики Николай Варавин.

«Все ополченцы, с кем я говорю, сообщают о большом количестве наемников и инструкторов с украинской стороны. Большинство — из Польши и Румынии. Работают по необычной методике — не просто выполняют задания, но и следят за украинскими коллегами и докладывают, у кого какой настрой. Выстроена жесткая система контроля личного состава», — заявил URA.RU Варавин.

Иностранные кураторы также выполняют роль организаторов процессов в ВС Украины, заявил URA.RU со ссылкой на источник в ДНР полковник запаса Александр Жилин. «На передовой находится мой одноклассник. Сообщает, что инструкторов действительно много. Они занимаются разведкой и анализом внутренней ситуации в ВС. Но также отвечают за тактические прогнозы и выступают организаторами. И отвечают за поднятие боевого духа украинцев», — рассказал Жилин.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил США увеличить контингент инструкторов, обучающих военных. Он выразил уверенность, что это позволит вывести профессионализм военных на новый уровень.

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© Служба новостей «URA.RU»
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