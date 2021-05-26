По начальной цене в 60 млн рублей желающих приобрести яхту не было Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Хабаровском крае правительственную яхту, купленную 15 лет назад, отдадут в молодежный центр «Западный» Советско-Гаванского района. Об этом рассказал врио губернатора края Михаил Дегтярев в своем Instagram.

По словам политика, «странную покупку» совершили его предшественники, и при нем такого приобретения бы не случилось. «Мы пытались продать это судно целый год, а деньги передать, например, нуждающимся детям. Но охотников купить яхту по нормальной цене нет, а за бесценок разбазаривать госимущество негоже», — написал Дегтярев.

Судно «Виктория» переименовали в «Палладу» и направили в приморский Советско-Гаванский район, где находится молодежный центр «Западный». «Там есть школа юных моряков, юных яхтсменов, вот им и передадим. Яхта морская и должна быть на морском берегу и там служить детям», — подытожил врио губернатора Хабаровского края.

Депутат от ЛДПР, бывший кандидат на пост мэра Москвы Михаил Дегтярев стал врио губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года. Его предшественник Сергей Фургал был задержан летом прошлого года за участие в ОПГ, которую связывают с убийствами бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Ранее Дегтярев рассказал о «вакханалии» в хабаровском правительстве и заявил, что наладит дисциплину и организацию работы правительства края.