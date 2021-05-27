Певица Манижа подала в суд из-за обвинений в подкупе

Юристы певицы готовы подать в суд на журнал Wonderzine за клевету Фото: Соцсети

Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine. Певица обвинила в клевете автора колонки под заголовком «Почему выступление Манижи на Евровидении не радует». Об этом певица рассказала в своем Instagram.

В материале журнала упоминается информация о возможном «покровительстве» исполнительницы со стороны администрации президента из-за инвестиций в Сангтудинскую ГЭС в Таджикистане. «Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на WONDERZINE, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи», — написала Манижа в Instagram. Она отметила, что журналистка не проверяет свои источники.

Манижа заявила, что с удовольствием посмотрит на подтверждение информации, которые Wonderzine опубликовало в своей колонке. «Разочарована в издании, в которое верила очень много лет. Бесконечно жаль. Клевета не останется безнаказанной», — подытожила певица.

Манижа, представляющая Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», заняла девятое место, сообщало ранее RT. Исполненная Манижей песня «Russian Woman» («Русская женщина») ранее подверглась жесткой критике в России, а саму певицу затравили в соцсетях.