Тина Канделаки увеличила свой доход на 100 миллионов

Доход телеведущей и генпродюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки в 2020 году вырос на 100 млн рублей. Она заработала 258,55 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах и имуществе сотрудника госкорпорации «Ростех», мужа телеведущей Василия Бровко.
Канделаки пояснила, что ее доходы состоят из нескольких источников: зарплаты на «Матч ТВ», дивидендов от участия в бизнесе, рекламных контрактов в социальных сетях и ценных бумагах. «Существенная разница в доходах между 2019 и 2020 годов обусловлена получением высокого дохода от операций с ценными бумагами», — цитирует предпринимательницу Forbes.
В собственности у телеведущей, согласно декларации, появилось строение площадью 72,2 кв м. Также ей принадлежат квартира площадью 312,8 кв м, два машиноместа и мотоцикл Ducati Monster 797. При этом доходы мужа Канделаки намного ниже. Согласно декларации, его заработок за год вырос примерно на 2 млн рублей — с 35,12 млн до 37,2 млн рублей.
Летом 2015 года Канделаки заняла пост генпродюсера федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». До этого она возглавляла медиакомпанию «Апостол» и участвовала в различных телепроектах. В 2014 году Канделаки вышла замуж за Василия Бровко, вместе с которым они в 2011 году основали инвестиционную компанию «АМ-Инвест». За 2018 год ведущая заработала 132,7 миллиона рублей. Тогда доход почти в пять раз превысил заработок мужа, который составил 28,6 миллиона рублей.
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