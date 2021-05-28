В Кремле раскрыли судьбу договора об открытом небе

Пресс-секретарь считает, что без США и РФ он будет не таким жизнеспособным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Договор об открытом небе будет существовать и далее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Договор остается. Правда, без участия США и РФ он потеряет во многом жизнеспособность. Остальное относится к стабильности, мерам доверия, составной частью которого являлся договор», — раскрыл Песков на конференц-колле журналистам.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году. Его участниками стали более 30 государств. Соглашение позволяет невооруженным разведывательным аппаратам совершать полеты над территориями стран-подписантов.

В 2017 году Вашингтон обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу после того, как для ВВС США ограничили полеты над Калининградом. В ответ в январе 2018 года Москва сократила количество аэродромов, которые американцы могли использовать по договору. 22 ноября 2020 года США вышли из Договора по открытому небу. Это решение осудили Россия и Евросоюз.

Позднее председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил главе государства Владимиру Путину деанонсировать договор 5 мая. Позже в Кремле объяснили эту меру. Также на эту тему высказался бывший начальник главного штаба РСВН России Владимир Есин.