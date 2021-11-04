В соцсетях посмеялись над словами Байдена о «горящей тундре» в РФ. «Ягель под снегом горит»

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ТАСС , байден джо
В соцсетях обвинили Джо Байдена в незнании географии Фото:

Президент США Джо Байден на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго выразил недовольство, что российского лидера Владимира Путина не было на саммите. Он заявил, что в России серьезные проблемы с климатом и у Путина «тундра горит». Также Байден обвинил президента России в нежелании что-либо делать. Также СМИ сообщали, что глава США уснул во время одной из речей на конференции, его разбудил один из помощников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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