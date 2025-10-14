Путин и Мирзиеев договорились укреплять партнерство России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«14 октября состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и президента Российской Федерации Владимира Путина», — приводит слова пресс-службы ТАСС. Отмечается, что лидеры двух стран обсудили вопросы укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства.
Во время разговора президенты также поговорили о поддержке кооперационных проектов на уровне регионов, а также подчеркнули важность расширяющегося гуманитарного взаимодействия. В частности, речь шла о сотрудничестве в области культуры, искусства и образования, включая подготовку инженерных кадров. По информации пресс-службы, стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства по всем ключевым направлениям двусторонней повестки.
Ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, во время которых обсуждались вопросы региональной безопасности и ситуация вокруг Украины. Тогда стороны также подтвердили стремление к развитию стратегического партнерства. Укрепление отношений с государствами Центральной Азии остается одним из приоритетов российской внешней политики.
