Банкир предупредил о резком скачке цен на газ и нефть этой зимой

Этой зимой в случае морозов цены на газ и нефть могут достичь пиковых значений. Об этом заявил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
«Думаю, что этой зимой мы увидим пик энергетического кризиса. Я не удивлюсь, если мы увидим цену нефти выше 100 долларов за баррель уже в первом квартале 2022 года», — сказал он, сообщает ТАСС. При этом он считает, что после прохождения пика энергокризис закончится в 2022 году.
По его словам, глядя на долгосрочные прогнозы, зима будет очень холодной. В этом случае цены на природный газ и нефть будут расти, так как уровни запасов низкие.
Директор института энергетики и финансов Марсель Салихов также высказал свое мнение о росте цен на нефть свыше 100 долларов за баррель. Кроме того, эксперты утверждают, что рост на энергетическом рынке может привести к новому «суперциклу» — долговременному периоду увеличения цен на большинство видов сырья.
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