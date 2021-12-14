Под Саратовом четыре человека отравились неизвестным веществом

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Клипарт. Сургут, больничная палата, медицина, больница, пациент
Причина отравления неизвестна Фото:

В селе Александровка Саратовской области четыре человека умерли от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Скончалась четвертая пострадавшая в селе Александровка (23-летняя девушка)», — цитирует ТАСС пресс-службу СУ СКР по Саратовской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, следователи проводят проверку.

Днем ранее умерли трехлетний мальчик и пятилетняя девочка. В реанимацию также были доставлены мальчик семи лет и 23-летняя тетя детей. По словам родственников, у них резко ухудшилось самочувствие, началась тошнота и рвота, пишет «Федеральное агентство новостей».

По предварительной информации, причиной стало отравление неизвестным веществом. В доме есть газовые колонка, котел и плита. Специалисты газовой службы не обнаружили концентрацию опасных веществ с угрозой жизни и здоровью. Признаков насильственной смерти также нет, передает сайт MK.RU.

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В селе Александровка Саратовской области четыре человека умерли от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Скончалась четвертая пострадавшая в селе Александровка (23-летняя девушка)», — цитирует ТАСС пресс-службу СУ СКР по Саратовской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, следователи проводят проверку. Днем ранее умерли трехлетний мальчик и пятилетняя девочка. В реанимацию также были доставлены мальчик семи лет и 23-летняя тетя детей. По словам родственников, у них резко ухудшилось самочувствие, началась тошнота и рвота, пишет «Федеральное агентство новостей». По предварительной информации, причиной стало отравление неизвестным веществом. В доме есть газовые колонка, котел и плита. Специалисты газовой службы не обнаружили концентрацию опасных веществ с угрозой жизни и здоровью. Признаков насильственной смерти также нет, передает сайт MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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