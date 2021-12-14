Под Саратовом четыре человека отравились неизвестным веществом

Причина отравления неизвестна Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В селе Александровка Саратовской области четыре человека умерли от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Скончалась четвертая пострадавшая в селе Александровка (23-летняя девушка)», — цитирует ТАСС пресс-службу СУ СКР по Саратовской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, следователи проводят проверку.

Днем ранее умерли трехлетний мальчик и пятилетняя девочка. В реанимацию также были доставлены мальчик семи лет и 23-летняя тетя детей. По словам родственников, у них резко ухудшилось самочувствие, началась тошнота и рвота, пишет «Федеральное агентство новостей».

По предварительной информации, причиной стало отравление неизвестным веществом. В доме есть газовые колонка, котел и плита. Специалисты газовой службы не обнаружили концентрацию опасных веществ с угрозой жизни и здоровью. Признаков насильственной смерти также нет, передает сайт MK.RU .