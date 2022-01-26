Депутат Рады: украинцы предлагают сдаться в плен России

26 января 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Украинцы устали от напряжения вокруг страны, заявил Нестор Шуфрич Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Граждане Украины так устали от напряжения, которое накопилось из-за якобы конфликта с Россией, что в шутку предлагают объявить войну РФ и сдаться в плен. Такой информацией поделился депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич. «Общество ждет от нас ответа касательно напряжения, о котором говорит весь мир и о котором говорят на Украине. Уже люди шутят: давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы этот кошмар закончился», — сказал он на заседании парламента, трансляция которого шла в прямом эфире телеканала «Рада». По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, в 2021 году Вашингтон предоставил Киеву рекордную военную помощь. Америка будет вести переговоры с Россией и одновременно продолжать укреплять военный потенциал Украины, отмечает MK.RU . При этом возобновление «российской агрессии» повлечет за собой колоссальные последствия, приводит информацию Life . Кроме того, ранее замгоссекретаря США Венди Шерман сделала заявление о том, что в США считают, что Россия начнет «атаку» на Украину до середины февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Граждане Украины так устали от напряжения, которое накопилось из-за якобы конфликта с Россией, что в шутку предлагают объявить войну РФ и сдаться в плен. Такой информацией поделился депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич. «Общество ждет от нас ответа касательно напряжения, о котором говорит весь мир и о котором говорят на Украине. Уже люди шутят: давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы этот кошмар закончился», — сказал он на заседании парламента, трансляция которого шла в прямом эфире телеканала «Рада». По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, в 2021 году Вашингтон предоставил Киеву рекордную военную помощь. Америка будет вести переговоры с Россией и одновременно продолжать укреплять военный потенциал Украины, отмечает MK.RU. При этом возобновление «российской агрессии» повлечет за собой колоссальные последствия, приводит информацию Life. Кроме того, ранее замгоссекретаря США Венди Шерман сделала заявление о том, что в США считают, что Россия начнет «атаку» на Украину до середины февраля.