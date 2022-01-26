Депутат Рады: украинцы предлагают сдаться в плен России

Граждане Украины так устали от напряжения, которое накопилось из-за якобы конфликта с Россией, что в шутку предлагают объявить войну РФ и сдаться в плен. Такой информацией поделился депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.
«Общество ждет от нас ответа касательно напряжения, о котором говорит весь мир и о котором говорят на Украине. Уже люди шутят: давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы этот кошмар закончился», — сказал он на заседании парламента, трансляция которого шла в прямом эфире телеканала «Рада».
По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, в 2021 году Вашингтон предоставил Киеву рекордную военную помощь. Америка будет вести переговоры с Россией и одновременно продолжать укреплять военный потенциал Украины, отмечает MK.RU. При этом возобновление «российской агрессии» повлечет за собой колоссальные последствия, приводит информацию Life. Кроме того, ранее замгоссекретаря США Венди Шерман сделала заявление о том, что в США считают, что Россия начнет «атаку» на Украину до середины февраля.
Граждане Украины так устали от напряжения, которое накопилось из-за якобы конфликта с Россией, что в шутку предлагают объявить войну РФ и сдаться в плен. Такой информацией поделился депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич. «Общество ждет от нас ответа касательно напряжения, о котором говорит весь мир и о котором говорят на Украине. Уже люди шутят: давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы этот кошмар закончился», — сказал он на заседании парламента, трансляция которого шла в прямом эфире телеканала «Рада». По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, в 2021 году Вашингтон предоставил Киеву рекордную военную помощь. Америка будет вести переговоры с Россией и одновременно продолжать укреплять военный потенциал Украины, отмечает MK.RU. При этом возобновление «российской агрессии» повлечет за собой колоссальные последствия, приводит информацию Life. Кроме того, ранее замгоссекретаря США Венди Шерман сделала заявление о том, что в США считают, что Россия начнет «атаку» на Украину до середины февраля.