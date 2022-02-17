МИД РФ упрекнуло Псаки за сомнения в убийстве мирных жителей ДНР

17 февраля 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Захарова рекомендовала американской стороне восполнить пробелы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на сомнения представителя Белого Дома Джен Псаки о массовых захоронениях в Донбассе. По словам Захаровой, «страдания жителей ДНР» не могут быть «дезинформацией». «Dear Jen (Дорогая Джен — прим. URA.RU), возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса», — передает слова Захаровой telegram-канал МИД России. Спикер рекомендовала американской стороне «восполнить пробел и посмотреть соответствующие материалы», а также «запросить данные американской разведки», на которые она «все время ссылается». «Не позволяй себе рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», — заключила Захарова. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В 2021 году в Донбассе были обнаружены пять массовых захоронений, откуда были извлечены тела людей, погибших от массовых обстрелов. В Белом доме информацию подвергли сомнению. По мнению Джен Псаки, это может быть дезинформацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на сомнения представителя Белого Дома Джен Псаки о массовых захоронениях в Донбассе. По словам Захаровой, «страдания жителей ДНР» не могут быть «дезинформацией». «Dear Jen (Дорогая Джен — прим. URA.RU), возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса», — передает слова Захаровой telegram-канал МИД России. Спикер рекомендовала американской стороне «восполнить пробел и посмотреть соответствующие материалы», а также «запросить данные американской разведки», на которые она «все время ссылается». «Не позволяй себе рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», — заключила Захарова. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В 2021 году в Донбассе были обнаружены пять массовых захоронений, откуда были извлечены тела людей, погибших от массовых обстрелов. В Белом доме информацию подвергли сомнению. По мнению Джен Псаки, это может быть дезинформацией.