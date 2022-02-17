МИД РФ упрекнуло Псаки за сомнения в убийстве мирных жителей ДНР

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова рекомендовала американской стороне восполнить пробелы Фото:
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Война на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на сомнения представителя Белого Дома Джен Псаки о массовых захоронениях в Донбассе. По словам Захаровой, «страдания жителей ДНР» не могут быть «дезинформацией».

«Dear Jen (Дорогая Джен — прим. URA.RU), возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса», — передает слова Захаровой telegram-канал МИД России. Спикер рекомендовала американской стороне «восполнить пробел и посмотреть соответствующие материалы», а также «запросить данные американской разведки», на которые она «все время ссылается». «Не позволяй себе рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», — заключила Захарова.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В 2021 году в Донбассе были обнаружены пять массовых захоронений, откуда были извлечены тела людей, погибших от массовых обстрелов. В Белом доме информацию подвергли сомнению. По мнению Джен Псаки, это может быть дезинформацией.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на сомнения представителя Белого Дома Джен Псаки о массовых захоронениях в Донбассе. По словам Захаровой, «страдания жителей ДНР» не могут быть «дезинформацией». «Dear Jen (Дорогая Джен — прим. URA.RU), возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса», — передает слова Захаровой telegram-канал МИД России. Спикер рекомендовала американской стороне «восполнить пробел и посмотреть соответствующие материалы», а также «запросить данные американской разведки», на которые она «все время ссылается». «Не позволяй себе рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», — заключила Захарова. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В 2021 году в Донбассе были обнаружены пять массовых захоронений, откуда были извлечены тела людей, погибших от массовых обстрелов. В Белом доме информацию подвергли сомнению. По мнению Джен Псаки, это может быть дезинформацией.
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