27 февраля 2022

Шахматистов РФ и Беларуси лишили флага и гимна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир претендентов Международной шахматной федерации (FIDE). Екатеринбург, шахматы, шахматная доска, шахматная партия, шахматный турнир, шахматные фигуры
Российские и белорусские шахматисты будут выступать без флагов и гимнов своих стран Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские и белорусские шахматисты будут выступать без флага и гимна своих стран на соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

«После призыва МОК Совет FIDE принимает решение о том, что на всех международных шахматных соревнованиях, оцениваемых FIDE, не должны демонстрироваться российский и белорусский национальные флаги или исполняться гимны. Вместо этого — флаг национальной шахматной федерации или официальный символ/логотип», — говорится в сообщении на сайте организации. Кроме того, FIDE расторгает все существующие спонсорские соглашения с любыми белорусскими и российскими компаниям.

После заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине FIDE отменил проведение Всемирной Шахматной олимпиады в России. Турниры были запланированы в Москве и Ханты-Мансийске. Международный олимпийский комитет призвал перенести или отменить все спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии. Сообщалось об отмене Кубка мира по фристайлу в России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские и белорусские шахматисты будут выступать без флага и гимна своих стран на соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает пресс-служба FIDE. «После призыва МОК Совет FIDE принимает решение о том, что на всех международных шахматных соревнованиях, оцениваемых FIDE, не должны демонстрироваться российский и белорусский национальные флаги или исполняться гимны. Вместо этого — флаг национальной шахматной федерации или официальный символ/логотип», — говорится в сообщении на сайте организации. Кроме того, FIDE расторгает все существующие спонсорские соглашения с любыми белорусскими и российскими компаниям. После заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине FIDE отменил проведение Всемирной Шахматной олимпиады в России. Турниры были запланированы в Москве и Ханты-Мансийске. Международный олимпийский комитет призвал перенести или отменить все спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии. Сообщалось об отмене Кубка мира по фристайлу в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...