Шахматистов РФ и Беларуси лишили флага и гимна

28 февраля 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Российские и белорусские шахматисты будут выступать без флагов и гимнов своих стран Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские и белорусские шахматисты будут выступать без флага и гимна своих стран на соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает пресс-служба FIDE. «После призыва МОК Совет FIDE принимает решение о том, что на всех международных шахматных соревнованиях, оцениваемых FIDE, не должны демонстрироваться российский и белорусский национальные флаги или исполняться гимны. Вместо этого — флаг национальной шахматной федерации или официальный символ/логотип», — говорится в сообщении на сайте организации. Кроме того, FIDE расторгает все существующие спонсорские соглашения с любыми белорусскими и российскими компаниям. После заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине FIDE отменил проведение Всемирной Шахматной олимпиады в России. Турниры были запланированы в Москве и Ханты-Мансийске. Международный олимпийский комитет призвал перенести или отменить все спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии. Сообщалось об отмене Кубка мира по фристайлу в России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские и белорусские шахматисты будут выступать без флага и гимна своих стран на соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает пресс-служба FIDE. «После призыва МОК Совет FIDE принимает решение о том, что на всех международных шахматных соревнованиях, оцениваемых FIDE, не должны демонстрироваться российский и белорусский национальные флаги или исполняться гимны. Вместо этого — флаг национальной шахматной федерации или официальный символ/логотип», — говорится в сообщении на сайте организации. Кроме того, FIDE расторгает все существующие спонсорские соглашения с любыми белорусскими и российскими компаниям. После заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине FIDE отменил проведение Всемирной Шахматной олимпиады в России. Турниры были запланированы в Москве и Ханты-Мансийске. Международный олимпийский комитет призвал перенести или отменить все спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии. Сообщалось об отмене Кубка мира по фристайлу в России.