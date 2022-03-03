Британия попросила Минобороны РФ вывезти ее подданных с Украины

03 марта 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Великобритания попросила Минобороны РФ эвакуировать из Киева и Мариуполя 10 своих подданых. Об этом сообщил заместитель начальника Национального центра управления обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Российские военные до этого блокировали города в рамках спецоперации. «В министерство обороны РФ обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации десяти человек своих граждан: семерых — из Киева и троих — из Мариуполя, которые не могут покинуть блокированные населенные пункты», — заявил Михаил Мизинцев в ходе заседания Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что российские военные блокировали Мариуполь. До этого Минобороны РФ заявило, что Киев контролируется с запада. Минобороны РФ объявило о создании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. Основной его задачей будет оказание помощи населению Украины в регионах, которые перешли под контроль российских военных. На данный момент Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Она началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация завершится после признания Крыма российской территорий, демилитаризации и денацификации Украины и приобретения страной нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей».