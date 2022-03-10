Путин нашел для России иностранного партнера в условиях санкций

10 марта 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой отметил готовность к расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере. Об этом сказано на официальном сайте Кремля. «Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-южноафриканского стратегического партнерства. В частности, отмечена готовность к расширению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах», — передает сайт Кремля. Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Он заявил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса. Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории военное положение, передает телеканал 360. Позднее он предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси.