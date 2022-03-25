25 марта 2022

Премьер-министр Польши призвал остановить выдачу виз россиянам

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По словам Матеуша Моравецкого, нужно как можно скорее остановить выдачу виз россиянам Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейскому союзу стоит заморозить выдачу виз для всех россиян. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе.

«Еще одно предложение — заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли, какие страшные преступления совершает российская армия на Украине», — приводит слова Матеуша Моравецкого РИА «Новости». Политик добавил, что эту меру необходимо согласовать как можно скорее.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. По мнению Путина, такие шаги имеют все признаки агрессии и войны. 26 февраля Евросоюз приостановил упрощенную выдачу виз россиянам.

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Европейскому союзу стоит заморозить выдачу виз для всех россиян. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. «Еще одно предложение — заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли, какие страшные преступления совершает российская армия на Украине», — приводит слова Матеуша Моравецкого РИА «Новости». Политик добавил, что эту меру необходимо согласовать как можно скорее. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. По мнению Путина, такие шаги имеют все признаки агрессии и войны. 26 февраля Евросоюз приостановил упрощенную выдачу виз россиянам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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