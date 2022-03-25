Премьер-министр Польши призвал остановить выдачу виз россиянам

26 марта 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

По словам Матеуша Моравецкого, нужно как можно скорее остановить выдачу виз россиянам Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейскому союзу стоит заморозить выдачу виз для всех россиян. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. «Еще одно предложение — заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли, какие страшные преступления совершает российская армия на Украине», — приводит слова Матеуша Моравецкого РИА «Новости». Политик добавил, что эту меру необходимо согласовать как можно скорее. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. По мнению Путина, такие шаги имеют все признаки агрессии и войны. 26 февраля Евросоюз приостановил упрощенную выдачу виз россиянам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейскому союзу стоит заморозить выдачу виз для всех россиян. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. «Еще одно предложение — заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли, какие страшные преступления совершает российская армия на Украине», — приводит слова Матеуша Моравецкого РИА «Новости». Политик добавил, что эту меру необходимо согласовать как можно скорее. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. По мнению Путина, такие шаги имеют все признаки агрессии и войны. 26 февраля Евросоюз приостановил упрощенную выдачу виз россиянам.