Премьер-министр Польши призвал остановить выдачу виз россиянам

Европейскому союзу стоит заморозить выдачу виз для всех россиян. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе.
«Еще одно предложение — заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли, какие страшные преступления совершает российская армия на Украине», — приводит слова Матеуша Моравецкого РИА «Новости». Политик добавил, что эту меру необходимо согласовать как можно скорее.
Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. По мнению Путина, такие шаги имеют все признаки агрессии и войны. 26 февраля Евросоюз приостановил упрощенную выдачу виз россиянам.
Европейскому союзу стоит заморозить выдачу виз для всех россиян. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. «Еще одно предложение — заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли, какие страшные преступления совершает российская армия на Украине», — приводит слова Матеуша Моравецкого РИА «Новости». Политик добавил, что эту меру необходимо согласовать как можно скорее. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. По мнению Путина, такие шаги имеют все признаки агрессии и войны. 26 февраля Евросоюз приостановил упрощенную выдачу виз россиянам.