По словам Игоря Конашенкова, все удары наносились высокоточным оружием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В районе Львова в результате поражения высокоточным оружием большой дальности была уничтожена крупная база горючего, поставлявшая топливо в том числе и для войск под Киевом. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе Львова. Она обеспечивала топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом», — заявил Конашенков во время своего брифинга, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24».

Кроме того, по словам представителя Минобороны, также были уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. По данным военного ведомства, на украинском предприятии ремонтировали и модернизировали ракетные комплексы «Тор».

Ежедневно Минобороны РФ публикует информацию об успехах российских военных на Украине, сообщает «Пятый канал». Армия РФ с хирургической точностью ликвидирует объекты ВСУ, предварительно разведав их расположение.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время ВС РФ, по информации Минобороны, нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» — 148; из 300 РЛС различного назначения — 117. Также под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли 276 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.

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