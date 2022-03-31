Российские военные ликвидировали замкомандира «Азова»*

Российские военные ликвидировали заместителя командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) с позывным «Калина». Об этом сообщил первый замминистра информации Донецкой народной Республики Даниил Безсонов.
«Ликвидирован заместитель командира „Азова“ с позывным „Калина“. Он был в одном из двух подбитых сегодня ПВО ДНР вертолетов Ми-8 ВВС Украины», — сообщил Безносов RT.
Ранее военно-воздушные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, направлявшийся за эвакуацией командиров нацбатальона «Азов». По сведениям Минобороны, командиры бросили своих подчиненных в районе Мариуполя.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации
Российские военные ликвидировали заместителя командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) с позывным «Калина». Об этом сообщил первый замминистра информации Донецкой народной Республики Даниил Безсонов. «Ликвидирован заместитель командира „Азова“ с позывным „Калина“. Он был в одном из двух подбитых сегодня ПВО ДНР вертолетов Ми-8 ВВС Украины», — сообщил Безносов RT. Ранее военно-воздушные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, направлявшийся за эвакуацией командиров нацбатальона «Азов». По сведениям Минобороны, командиры бросили своих подчиненных в районе Мариуполя. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации