Российские военные ликвидировали замкомандира «Азова»* 31 марта 2022 в 18:30 Размер текста - 17 + Военные РФ смогли ликвидировать замкомандира «Азова»* Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные ликвидировали заместителя командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) с позывным «Калина». Об этом сообщил первый замминистра информации Донецкой народной Республики Даниил Безсонов. «Ликвидирован заместитель командира „Азова“ с позывным „Калина“. Он был в одном из двух подбитых сегодня ПВО ДНР вертолетов Ми-8 ВВС Украины», — сообщил Безносов RT. Ранее военно-воздушные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, направлявшийся за эвакуацией командиров нацбатальона «Азов». По сведениям Минобороны, командиры бросили своих подчиненных в районе Мариуполя. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российские военные ликвидировали заместителя командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) с позывным «Калина». Об этом сообщил первый замминистра информации Донецкой народной Республики Даниил Безсонов. «Ликвидирован заместитель командира „Азова“ с позывным „Калина“. Он был в одном из двух подбитых сегодня ПВО ДНР вертолетов Ми-8 ВВС Украины», — сообщил Безносов RT. Ранее военно-воздушные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, направлявшийся за эвакуацией командиров нацбатальона «Азов». По сведениям Минобороны, командиры бросили своих подчиненных в районе Мариуполя. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям