Российские военные ликвидировали замкомандира «Азова»*

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, заправка, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
Военные РФ смогли ликвидировать замкомандира «Азова»* Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ликвидировали заместителя командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) с позывным «Калина». Об этом сообщил первый замминистра информации Донецкой народной Республики Даниил Безсонов.

«Ликвидирован заместитель командира „Азова“ с позывным „Калина“. Он был в одном из двух подбитых сегодня ПВО ДНР вертолетов Ми-8 ВВС Украины», — сообщил Безносов RT.

Ранее военно-воздушные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, направлявшийся за эвакуацией командиров нацбатальона «Азов». По сведениям Минобороны, командиры бросили своих подчиненных в районе Мариуполя.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации

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Российские военные ликвидировали заместителя командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) с позывным «Калина». Об этом сообщил первый замминистра информации Донецкой народной Республики Даниил Безсонов. «Ликвидирован заместитель командира „Азова“ с позывным „Калина“. Он был в одном из двух подбитых сегодня ПВО ДНР вертолетов Ми-8 ВВС Украины», — сообщил Безносов RT. Ранее военно-воздушные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, направлявшийся за эвакуацией командиров нацбатальона «Азов». По сведениям Минобороны, командиры бросили своих подчиненных в районе Мариуполя. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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