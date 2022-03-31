Родительские комитеты: кому надо торопиться с записью в 1-й класс

31 марта 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

В России 1 апреля стартует запись детей в первые классы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поторопиться с записью в первый класс, начиная с 1 апреля, должны те родители, которые хотят отправить детей в школу не по месту жительства. Об этом в беседе с URA.RU рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова. «Если родители хотят отправить детей в школу не по месту жительства, то есть смысл пораньше подать заявление. Потому что рассматриваться оно будет после того, как пройдет основное зачисление тех, кто проживает на территории данного учебного заведения. Прием начнется в июле. Удовлетворение заявления происходит в порядке очередности, поэтому на решение будет влиять срок обращения. И если ребенка не взяли, система все равно определит его в школу по месту его проживания», — подчеркнула Ольга Леткова. Спикер добавила, что подать заявление на зачисление ребенка в первый класс по месту жительства можно вплоть до 1 сентября. «Запись в первый класс начинается 1 апреля, если ребенка не взяли в выбранную школу не по прописке или по какими-то причинам родители не смогли вовремя подать заявление, они могут это сделать вплоть до начала сентября. И если зачисление идет по месту жительства, то проблем никаких не будет. В школу возьмут даже сверх возможностей тех, кто проживает на участке данной школы», — объяснила Леткова. Во всех российских школах 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. По данным Минпросвещения РФ, в 2022 году впервые за парты сядут около 2 миллионов ребят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Поторопиться с записью в первый класс, начиная с 1 апреля, должны те родители, которые хотят отправить детей в школу не по месту жительства. Об этом в беседе с URA.RU рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова. «Если родители хотят отправить детей в школу не по месту жительства, то есть смысл пораньше подать заявление. Потому что рассматриваться оно будет после того, как пройдет основное зачисление тех, кто проживает на территории данного учебного заведения. Прием начнется в июле. Удовлетворение заявления происходит в порядке очередности, поэтому на решение будет влиять срок обращения. И если ребенка не взяли, система все равно определит его в школу по месту его проживания», — подчеркнула Ольга Леткова. Спикер добавила, что подать заявление на зачисление ребенка в первый класс по месту жительства можно вплоть до 1 сентября. «Запись в первый класс начинается 1 апреля, если ребенка не взяли в выбранную школу не по прописке или по какими-то причинам родители не смогли вовремя подать заявление, они могут это сделать вплоть до начала сентября. И если зачисление идет по месту жительства, то проблем никаких не будет. В школу возьмут даже сверх возможностей тех, кто проживает на участке данной школы», — объяснила Леткова. Во всех российских школах 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. По данным Минпросвещения РФ, в 2022 году впервые за парты сядут около 2 миллионов ребят.