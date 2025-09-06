В Краснодарском крае нашли туриста, которого потеряли еще в августе

Турист, который исчез 31 августа во время спуска в районе хребта Аибга в Сочи, найден живым. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
«Пропавший 58-летний сочинец обнаружен живым», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Отмечается, что сейчас все поисковые отряды возвращаются на базу, а туриста нашли в селе Аибга.
Установлено, что пропавший — Сергей Мельников, работник фотослужбы горнолыжного курорта «Роза Хутор». В свой выходной день он отправился в поход вместе с группой, однако на спуске отстал от остальных и не смог вернуться.
Хребет Аибга расположен к востоку от Красной Поляны, недалеко от российско-абхазской границы. Он состоит из четырех основных вершин.
