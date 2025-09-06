В Краснодарском крае нашли туриста, которого потеряли еще в августе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турист пропал еще в конце августа во время спуска с горы (архивное фото)
Турист пропал еще в конце августа во время спуска с горы (архивное фото) Фото:

Турист, который исчез 31 августа во время спуска в районе хребта Аибга в Сочи, найден живым. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Пропавший 58-летний сочинец обнаружен живым», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Отмечается, что сейчас все поисковые отряды возвращаются на базу, а туриста нашли в селе Аибга. 

Установлено, что пропавший — Сергей Мельников, работник фотослужбы горнолыжного курорта «Роза Хутор». В свой выходной день он отправился в поход вместе с группой, однако на спуске отстал от остальных и не смог вернуться.

Хребет Аибга расположен к востоку от Красной Поляны, недалеко от российско-абхазской границы. Он состоит из четырех основных вершин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турист, который исчез 31 августа во время спуска в районе хребта Аибга в Сочи, найден живым. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. «Пропавший 58-летний сочинец обнаружен живым», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Отмечается, что сейчас все поисковые отряды возвращаются на базу, а туриста нашли в селе Аибга.  Установлено, что пропавший — Сергей Мельников, работник фотослужбы горнолыжного курорта «Роза Хутор». В свой выходной день он отправился в поход вместе с группой, однако на спуске отстал от остальных и не смог вернуться. Хребет Аибга расположен к востоку от Красной Поляны, недалеко от российско-абхазской границы. Он состоит из четырех основных вершин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...