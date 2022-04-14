Anonymous сообщили о взломе «Газпрома»

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Хакеры вложили в сеть 780 тысяч писем «Газпрома» Фото:

Хакерская группировка Anonymous взломала компанию «Газпром». В сеть было выложено 728 гигабайт данных.

«Только что слили в сеть 780 тысяч новых писем компании „Газпром“. Это 728 гигабайт», — написали хакеры в Twitter.

Ранее хакеры Anonymous взламывали сайты российских органов власти. Атаке подверглись сайты МВД, ФССП, ФСИН, Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Хакеры также устраивали массовые DoS-атаки на российские СМИ.

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Хакерская группировка Anonymous взломала компанию «Газпром». В сеть было выложено 728 гигабайт данных. «Только что слили в сеть 780 тысяч новых писем компании „Газпром“. Это 728 гигабайт», — написали хакеры в Twitter. Ранее хакеры Anonymous взламывали сайты российских органов власти. Атаке подверглись сайты МВД, ФССП, ФСИН, Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Хакеры также устраивали массовые DoS-атаки на российские СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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