Anonymous сообщили о взломе «Газпрома»

Хакеры вложили в сеть 780 тысяч писем «Газпрома» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хакерская группировка Anonymous взломала компанию «Газпром». В сеть было выложено 728 гигабайт данных.

«Только что слили в сеть 780 тысяч новых писем компании „Газпром“. Это 728 гигабайт», — написали хакеры в Twitter.

Ранее хакеры Anonymous взламывали сайты российских органов власти. Атаке подверглись сайты МВД, ФССП, ФСИН, Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Хакеры также устраивали массовые DoS-атаки на российские СМИ.