Россия выплатила десятки миллионов пенсионерам Украины

Пенсионеры и бюджетники получили по 10 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Россия выплатила более 50 млн рублей бюджетникам и пенсионерам Украины в течение нескольких недель. Об этом сообщили в МЧС России. В частности, единовременные выплаты получили более пяти тысяч человек.

«Спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях Украины. Всего за три недели более 5 000 пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тысяч рублей», — приводит ТАСС заявление ведомства.

В Министерстве труда РФ ранее сообщали, что беженцы из Донбасса и Украины могут рассчитывать на пенсии в России, если являются гражданами РФ или проживали на ее территории. А президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей.

Российский лидер объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.