Россия выплатила десятки миллионов пенсионерам Украины

Россия выплатила более 50 млн рублей бюджетникам и пенсионерам Украины в течение нескольких недель. Об этом сообщили в МЧС России. В частности, единовременные выплаты получили более пяти тысяч человек.
«Спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях Украины. Всего за три недели более 5 000 пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тысяч рублей», — приводит ТАСС заявление ведомства.
В Министерстве труда РФ ранее сообщали, что беженцы из Донбасса и Украины могут рассчитывать на пенсии в России, если являются гражданами РФ или проживали на ее территории. А президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей.
Российский лидер объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Россия выплатила более 50 млн рублей бюджетникам и пенсионерам Украины в течение нескольких недель. Об этом сообщили в МЧС России. В частности, единовременные выплаты получили более пяти тысяч человек. «Спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях Украины. Всего за три недели более 5 000 пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тысяч рублей», — приводит ТАСС заявление ведомства. В Министерстве труда РФ ранее сообщали, что беженцы из Донбасса и Украины могут рассчитывать на пенсии в России, если являются гражданами РФ или проживали на ее территории. А президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей. Российский лидер объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.