МИД Китая поставил ультиматум США

15 апреля 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Китай призвал США прекратить все официальные контакты с Тайванем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Правительство Китая потребовало США прекратить любые официальные контакты с Тайванем. Об этом заявил официальный представитель Министерство иностранных дел КНР Чжао Лицзянь. «США должны прекратить официальные обмены с Тайванем. Действия США противоречат принципу одного Китая и принципам трех китайско-американских совместных коммюнике», — передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию МИД КНР. Также в КНР сообщили, что авиация и флот Народно-освободительной армии Китая проведут учения в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня из-за «ошибочных сигналов» США по вопросу острова. Уточняется, что Китай предпримет энергичные меры в связи с визитом американских конгрессменов на Тайвань. Правительство Китая поручило провести 15 апреля учения военной авиации и флота в районе Тайваня. Учения направлены против «ошибочных сигналов» США по вопросу Тайваня. Ранее СNA сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла на Тайвань с необъявленным визитом. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство Китая потребовало США прекратить любые официальные контакты с Тайванем. Об этом заявил официальный представитель Министерство иностранных дел КНР Чжао Лицзянь. «США должны прекратить официальные обмены с Тайванем. Действия США противоречат принципу одного Китая и принципам трех китайско-американских совместных коммюнике», — передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию МИД КНР. Также в КНР сообщили, что авиация и флот Народно-освободительной армии Китая проведут учения в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня из-за «ошибочных сигналов» США по вопросу острова. Уточняется, что Китай предпримет энергичные меры в связи с визитом американских конгрессменов на Тайвань. Правительство Китая поручило провести 15 апреля учения военной авиации и флота в районе Тайваня. Учения направлены против «ошибочных сигналов» США по вопросу Тайваня. Ранее СNA сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла на Тайвань с необъявленным визитом.