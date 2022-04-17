Представители ДНР подтвердили гибель десятков человек в Мариуполе

18 апреля 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Представительство ДНР: более 20-ти человек погибли в больнице Мариуполя из-за действий боевиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В больнице №4 города Мариуполя найдены десятки погибших мирных жителей из-за действий украинских боевиков. Об этом доложил руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов. «СЦКК совместно со Следственным комитетом Российской Федерации проводит фиксацию преступлений украинского режима в отношении гражданских лиц. Мы находимся возле горбольницы №4 города Мариуполя. На данный момент мы уже зафиксировали более 20-ти трупов, возможно их будет больше — работы продолжаются», — рассказал РИА «Новости» Якубов. Он добавил, что в сейчас перед СЦКК стоит основная задача — собрать максимум доказательств, чтобы в дальнейшем уголовные дела возбуждались уполномоченными на это ведомствами. В СЦКК сообщили, что на сегодняшний день установлено прямое взаимодействие между Военной прокуратурой и Следственным комитетом РФ, в частности для сбора доказательств преступлений украинской власти в Донбассе. Так, например, организована совместная «полевая» работа военных экспертов СЦКК и следователей СКР. Ранее о погибших заявили сами очевидцы. В telegram-канале Народной милиции ДНР была информация о том, что на территории больницы в Мариуполе обнаружена «гора тел». Также эту информацию подтвердил корреспондент «Известий» Семен Еремин. Еще 7 апреля новый мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил о 5 тысячах погибших жителей города. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В больнице №4 города Мариуполя найдены десятки погибших мирных жителей из-за действий украинских боевиков. Об этом доложил руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов. «СЦКК совместно со Следственным комитетом Российской Федерации проводит фиксацию преступлений украинского режима в отношении гражданских лиц. Мы находимся возле горбольницы №4 города Мариуполя. На данный момент мы уже зафиксировали более 20-ти трупов, возможно их будет больше — работы продолжаются», — рассказал РИА «Новости» Якубов. Он добавил, что в сейчас перед СЦКК стоит основная задача — собрать максимум доказательств, чтобы в дальнейшем уголовные дела возбуждались уполномоченными на это ведомствами. В СЦКК сообщили, что на сегодняшний день установлено прямое взаимодействие между Военной прокуратурой и Следственным комитетом РФ, в частности для сбора доказательств преступлений украинской власти в Донбассе. Так, например, организована совместная «полевая» работа военных экспертов СЦКК и следователей СКР. Ранее о погибших заявили сами очевидцы. В telegram-канале Народной милиции ДНР была информация о том, что на территории больницы в Мариуполе обнаружена «гора тел». Также эту информацию подтвердил корреспондент «Известий» Семен Еремин. Еще 7 апреля новый мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил о 5 тысячах погибших жителей города. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины.