Очевидцы обнаружили множество трупов в Мариуполе

Улицы Мариуполя заполнены трупами мирных граждан, сообщают очевидцы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В медучреждениях и на освобожденных улицах Мариуполя начали находить «горы тел» мирных жителей. Об этом рассказали очевидцы. По заявлению Народной милиции ДНР, боевики «Азова» (нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации) использовали гражданских людей в качестве живого щита.

«На территории медицинского комплекса больницы №4 Мариуполя найдены тела мирных жителей и пациентов больницы. Это не массовое захоронение, это гора тел — жертвы нацистского режима, которые „Азов“ (признан экстремистским и запрещен в РФ) использовал как живой щит — прямое доказательство геноцида», — сообщили в telegram-канале Народной милиции ДНР.

Помимо этого, о большом количестве трупов мирного населения, оставленных на улицах города, рассказал корреспондент «Известий» Семен Еремин. «Очень много тел погибших гражданских людей. Мы насчитали по меньшей мере полтора десятка погибших гражданских на территории, прилегающей к заводу», — рассказал журналист. Эти люди стали жертвами нацистов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Армии России и Донецкой Народной Республики успешно выполняют задачи по освобождению территорий республик Донбасса. Так, по сообщению Минобороны РФ, войска ДНР освободили металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. На территории завода укрывались отряды националистов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что основными целями операции является помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ЛНР и ДНР. Безусловным приоритетом Вооруженных сил РФ, по его слова, является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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