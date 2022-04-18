Депутат Бундестага призвал к независимому расследованию в Буче

19 апреля 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Науйок призвал отказаться от поспешных выводов о провокации в Буче Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вместо того, чтобы делать поспешные выводы касательно событий в украинском городе Буче, необходимо провести независимое расследование ситуации. Так считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок. «Одностороннее освещение событий на Украине также может привести к искажениям. <…> Мы не должны терять разум и делать поспешные выводы [касательно событий в Буче]. Виновника можно определить только в том случае, если мы готовы рассмотреть все стороны вопроса. Я настоятельно призываю независимую международную группу следователей пролить свет на эти ужасные события», — произнес он в видео, опубликованном в YouTube. В связи с этим он призвал коллег не делать преждевременных выводов, пока не будет окончательного приговора от независимой группы следователей. Украинские и западные СМИ начали активно распространять фейки о действиях Вооруженных сил РФ после начала спецоперации России на Украине. Одной из подобных провокаций стала инсценировка в Буче, где, как заявляет Минобороны РФ, украинские нацисты засняли видео с трупами мирных жителей. СК РФ возбудил уголовное дело о фейках относительно Вооруженных сил РФ после украинской провокации в городе Буче под Киевом, передают «Известия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что обвинения в адрес России абсолютно беспочвенны. Позже Минобороны РФ назвало этот ролик фейком и очередной провокацией ВСУ, поддерживаемой западными СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вместо того, чтобы делать поспешные выводы касательно событий в украинском городе Буче, необходимо провести независимое расследование ситуации. Так считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок. «Одностороннее освещение событий на Украине также может привести к искажениям. <…> Мы не должны терять разум и делать поспешные выводы [касательно событий в Буче]. Виновника можно определить только в том случае, если мы готовы рассмотреть все стороны вопроса. Я настоятельно призываю независимую международную группу следователей пролить свет на эти ужасные события», — произнес он в видео, опубликованном в YouTube. В связи с этим он призвал коллег не делать преждевременных выводов, пока не будет окончательного приговора от независимой группы следователей. Украинские и западные СМИ начали активно распространять фейки о действиях Вооруженных сил РФ после начала спецоперации России на Украине. Одной из подобных провокаций стала инсценировка в Буче, где, как заявляет Минобороны РФ, украинские нацисты засняли видео с трупами мирных жителей. СК РФ возбудил уголовное дело о фейках относительно Вооруженных сил РФ после украинской провокации в городе Буче под Киевом, передают «Известия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что обвинения в адрес России абсолютно беспочвенны. Позже Минобороны РФ назвало этот ролик фейком и очередной провокацией ВСУ, поддерживаемой западными СМИ.