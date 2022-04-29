МИД России ответил на санкции недружественных стран

29 апреля 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Россия запретила въезд в страну представителям ряда стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности РФ вводит запрет на въезд в страну для ряда представителей Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном на официальном сайте ведомства. «В связи с присоединением Исландии, Норвегии, а также датских автономий Гренландии и Фарерских островов к антироссийским санкциям Европейского союза <…> приняты встречные меры в отношении девяти представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, трех представителей Гренландии и трех представителей Фарерских островов», — говорится в сообщении МИД РФ. Отмечается, что им запрещен въезд на территорию России. Также в ответный российский «черный список» внесен ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели. Они активно продвигают антироссийскую риторику и участвуют в формировании и проведении политики, направленной против России, добавили в МИД. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Все предыдущие санкции имели негативный эффект для самих западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Страны запада уже столкнулись с негативными последствиями — выросли цены на энергию и продукты, пишет «Национальная служба новостей». Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства по продолжению этой линии. Пять стран ЕС выступили против санкций в отношении импорта российского газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

РФ вводит запрет на въезд в страну для ряда представителей Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном на официальном сайте ведомства. «В связи с присоединением Исландии, Норвегии, а также датских автономий Гренландии и Фарерских островов к антироссийским санкциям Европейского союза <…> приняты встречные меры в отношении девяти представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, трех представителей Гренландии и трех представителей Фарерских островов», — говорится в сообщении МИД РФ. Отмечается, что им запрещен въезд на территорию России. Также в ответный российский «черный список» внесен ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели. Они активно продвигают антироссийскую риторику и участвуют в формировании и проведении политики, направленной против России, добавили в МИД. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Все предыдущие санкции имели негативный эффект для самих западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Страны запада уже столкнулись с негативными последствиями — выросли цены на энергию и продукты, пишет «Национальная служба новостей». Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства по продолжению этой линии. Пять стран ЕС выступили против санкций в отношении импорта российского газа.