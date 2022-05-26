Экс-президента Молдавии Додона отдали под суд

Игорь Додон доставлен в зал суда
новость из сюжетаЭкс-президента Молдавии Додона преследуют за госизмену
Бывшего президента Молдавии Игоря Додона доставили в зал суда. Ему должны избрать меру пресечения по делу о коррупции и государственной измене.
«Додона доставили в суд. Ему изберут меру пресечения», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.
Додона задержали 24 мая. В его доме были проведены обыски. Экс-президента обвинили в коррупции и государственной измене. Додон заявил журналистам, что располагает доказательствами своей невиновности.
Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RUПодписаться