Экс-президента Молдавии Додона отдали под суд

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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , осужденный, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
Игорь Додон доставлен в зал суда Фото:
новость из сюжета
Экс-президента Молдавии Додона преследуют за госизмену

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона доставили в зал суда. Ему должны избрать меру пресечения по делу о коррупции и государственной измене.

«Додона доставили в суд. Ему изберут меру пресечения», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

Додона задержали 24 мая. В его доме были проведены обыски. Экс-президента обвинили в коррупции и государственной измене. Додон заявил журналистам, что располагает доказательствами своей невиновности.

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Бывшего президента Молдавии Игоря Додона доставили в зал суда. Ему должны избрать меру пресечения по делу о коррупции и государственной измене. «Додона доставили в суд. Ему изберут меру пресечения», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий. Додона задержали 24 мая. В его доме были проведены обыски. Экс-президента обвинили в коррупции и государственной измене. Додон заявил журналистам, что располагает доказательствами своей невиновности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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