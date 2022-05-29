The Hill назвал политику Байдена театром. «Хочет показать, что он что-то делает»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байдена уличили в имитации деятельности Фото:

Попытки президента США Джо Байдена наладить поставки детских смесей из Европы с помощью военных являются изображением активности. Об этом заявил бывший помощник комиссара в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами Питер Питтс.

«Это политический театр, потому что президент хочет показать, что он что-то делает. Но его фактическое влияние ограничено», — приводит слова Питтса американская газета The Hill.

США столкнулись с дефицитом детского питания из-за монополизации рынка. Один из крупнейших заводов, на который приходится 40-50% продукции, остановил выпуск смесей после подозрения в заражении болезнетворными бактериями. Властям пришлось задействовать военно-транспортную авиацию для вывоза товаров из Европы.

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Попытки президента США Джо Байдена наладить поставки детских смесей из Европы с помощью военных являются изображением активности. Об этом заявил бывший помощник комиссара в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами Питер Питтс. «Это политический театр, потому что президент хочет показать, что он что-то делает. Но его фактическое влияние ограничено», — приводит слова Питтса американская газета The Hill. США столкнулись с дефицитом детского питания из-за монополизации рынка. Один из крупнейших заводов, на который приходится 40-50% продукции, остановил выпуск смесей после подозрения в заражении болезнетворными бактериями. Властям пришлось задействовать военно-транспортную авиацию для вывоза товаров из Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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