The Hill назвал политику Байдена театром. «Хочет показать, что он что-то делает»

29 мая 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Джо Байдена уличили в имитации деятельности Фото: Официальный сайт президента Украины Попытки президента США Джо Байдена наладить поставки детских смесей из Европы с помощью военных являются изображением активности. Об этом заявил бывший помощник комиссара в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами Питер Питтс. «Это политический театр, потому что президент хочет показать, что он что-то делает. Но его фактическое влияние ограничено», — приводит слова Питтса американская газета The Hill. США столкнулись с дефицитом детского питания из-за монополизации рынка. Один из крупнейших заводов, на который приходится 40-50% продукции, остановил выпуск смесей после подозрения в заражении болезнетворными бактериями. Властям пришлось задействовать военно-транспортную авиацию для вывоза товаров из Европы.

Попытки президента США Джо Байдена наладить поставки детских смесей из Европы с помощью военных являются изображением активности. Об этом заявил бывший помощник комиссара в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами Питер Питтс. «Это политический театр, потому что президент хочет показать, что он что-то делает. Но его фактическое влияние ограничено», — приводит слова Питтса американская газета The Hill. США столкнулись с дефицитом детского питания из-за монополизации рынка. Один из крупнейших заводов, на который приходится 40-50% продукции, остановил выпуск смесей после подозрения в заражении болезнетворными бактериями. Властям пришлось задействовать военно-транспортную авиацию для вывоза товаров из Европы.