Жительница Донецка рассказала об обстреле ВСУ в центре города

05 июня 2022 в 04:16 Размер текста - 17 +

Жительница Донецка рассказала, что после обстрела от ее квартиры ничего не осталось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От квартиры после взрыва практически ничего не осталось, мы успели выскочить в коридор. Об этом рассказала корреспонденту РИА «Новости», жительница Ворошиловского района города Донецка. «[Во время взрыва мы] были на месте [в квартире на 5-м этаже]: влетело в квартиру — у нас ни балкона, ни зала нет, ни спальни, ни кухни — ничего не осталось <…> Успели выскочить в коридор», — сказала она корреспонденту. Она добавила, что подобный обстрел происходит в этом районе уже второй раз за последнюю неделю. Украинские националисты выпустили 40 снарядов из «Градов» по центру Донецка. «Горят квартиры, есть раненые». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В Госдуме призвали к трибуналу над виновными в обстреле Донецка. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Вечером 4 июня украинские военнослужащие обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

От квартиры после взрыва практически ничего не осталось, мы успели выскочить в коридор. Об этом рассказала корреспонденту РИА «Новости», жительница Ворошиловского района города Донецка. «[Во время взрыва мы] были на месте [в квартире на 5-м этаже]: влетело в квартиру — у нас ни балкона, ни зала нет, ни спальни, ни кухни — ничего не осталось <…> Успели выскочить в коридор», — сказала она корреспонденту. Она добавила, что подобный обстрел происходит в этом районе уже второй раз за последнюю неделю. Украинские националисты выпустили 40 снарядов из «Градов» по центру Донецка. «Горят квартиры, есть раненые». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В Госдуме призвали к трибуналу над виновными в обстреле Донецка. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Вечером 4 июня украинские военнослужащие обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк.