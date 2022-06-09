В Госдуме согласились облегчить жизнь российским учителям 09 июня 2022 в 18:36 Размер текста - 17 + Российским учителям планируют сократить количество отчетности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российские учителя и педагоги будут заполнять меньше учебной документации. Законопроект об этом рассмотрен в первом чтении Госдумы. «Законопроект предлагает разработать четкие нормы, которые обяжут Министерство просвещения РФ утвердить четкий перечень отчетных документов, предоставляемых школой. Инициатива позволит педагогам сосредоточиться на образовании и воспитании школьников», — текст закона опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Таким образом, поправки предлагается внести в закон «Об образовании в РФ». Если законопроект будет принят, он вступит в силу с сентября этого года. Учителям также разрешили вести электронный документооборот, и не дублировать отчетность в бумажном виде, дополняет MK.RU . Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU . Российские учителя и педагоги будут заполнять меньше учебной документации. Законопроект об этом рассмотрен в первом чтении Госдумы. «Законопроект предлагает разработать четкие нормы, которые обяжут Министерство просвещения РФ утвердить четкий перечень отчетных документов, предоставляемых школой. Инициатива позволит педагогам сосредоточиться на образовании и воспитании школьников», — текст закона опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Таким образом, поправки предлагается внести в закон «Об образовании в РФ». Если законопроект будет принят, он вступит в силу с сентября этого года. Учителям также разрешили вести электронный документооборот, и не дублировать отчетность в бумажном виде, дополняет MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям