В Госдуме согласились облегчить жизнь российским учителям

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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, учитель, егэ, школьники, подготовка к егэ, сдача егэ
Российским учителям планируют сократить количество отчетности Фото:

Российские учителя и педагоги будут заполнять меньше учебной документации. Законопроект об этом рассмотрен в первом чтении Госдумы.

«Законопроект предлагает разработать четкие нормы, которые обяжут Министерство просвещения РФ утвердить четкий перечень отчетных документов, предоставляемых школой. Инициатива позволит педагогам сосредоточиться на образовании и воспитании школьников», — текст закона опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Таким образом, поправки предлагается внести в закон «Об образовании в РФ». Если законопроект будет принят, он вступит в силу с сентября этого года. Учителям также разрешили вести электронный документооборот, и не дублировать отчетность в бумажном виде, дополняет MK.RU.

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Российские учителя и педагоги будут заполнять меньше учебной документации. Законопроект об этом рассмотрен в первом чтении Госдумы. «Законопроект предлагает разработать четкие нормы, которые обяжут Министерство просвещения РФ утвердить четкий перечень отчетных документов, предоставляемых школой. Инициатива позволит педагогам сосредоточиться на образовании и воспитании школьников», — текст закона опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Таким образом, поправки предлагается внести в закон «Об образовании в РФ». Если законопроект будет принят, он вступит в силу с сентября этого года. Учителям также разрешили вести электронный документооборот, и не дублировать отчетность в бумажном виде, дополняет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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