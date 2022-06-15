Кадыров призвал отловить всех бандеровцев и предать их суду

15 июня 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров призвал отловить всех националистов даже после заключения мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал предать суду всех украинских националистов. По его словам, их продолжат отлавливать даже при заключении мира. «Даже в случае мирного соглашения, после переговоров и окончания спецоперации всех этих вооруженных фашистов нужно отловить и предать справедливому суду. Мир на Украине не наступит, пока жив хотя бы один бандеровский шакал», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что российская сторона организовала «зеленый коридор» для мирных граждан, находящихся в подвалах завода «Азот» в Северодонецке. Однако украинские нацбаты начали обстреливать подразделения, задействованные в организации эвакуации. При этом никого из подвалов националисты так и не выпустили. На заводе «Азот» в луганском Северодонецке заблокировано несколько сотен украинских боевиков. Они потребовали выпустить их вместе с заложниками в Лисичанск, передает портал «Утро.ру». По разным данным, в подвалах «Азота» могут находиться от 300 до 500 мирных жителей, пишет RT. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны украинских националистов. Россия ведет обстрел по вооружениям и технике нацбатов, при этом украинская сторона размещает оружие в жилой застройке и использует мирных жителей в качестве живого щита. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал предать суду всех украинских националистов. По его словам, их продолжат отлавливать даже при заключении мира. «Даже в случае мирного соглашения, после переговоров и окончания спецоперации всех этих вооруженных фашистов нужно отловить и предать справедливому суду. Мир на Украине не наступит, пока жив хотя бы один бандеровский шакал», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что российская сторона организовала «зеленый коридор» для мирных граждан, находящихся в подвалах завода «Азот» в Северодонецке. Однако украинские нацбаты начали обстреливать подразделения, задействованные в организации эвакуации. При этом никого из подвалов националисты так и не выпустили. На заводе «Азот» в луганском Северодонецке заблокировано несколько сотен украинских боевиков. Они потребовали выпустить их вместе с заложниками в Лисичанск, передает портал «Утро.ру». По разным данным, в подвалах «Азота» могут находиться от 300 до 500 мирных жителей, пишет RT. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны украинских националистов. Россия ведет обстрел по вооружениям и технике нацбатов, при этом украинская сторона размещает оружие в жилой застройке и использует мирных жителей в качестве живого щита.