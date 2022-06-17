В ООН предрекли «ад на Земле» из-за Украины

18 июня 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

Дэвид Бизли призвал Украину вывезти зерно из страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Конфликт на Украине и ситуация с зерном приведут к глобальному кризису, росту цен на питание и «аду на Земле». Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы Организации объединенных наций (ООН) Дэвид Бизли в ходе своего выступления в Эфиопии. «Еще до украинского кризиса мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за COVID и роста цен на топливо. Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но этот конфликт подействовал разрушительно. Мы уже наблюдаем беспорядки в Шри-Ланке и протесты в Тунисе, Пакистане и Перу, и у нас была дестабилизация в таких местах, как Буркина-Фасо, Мали, Чад. Это только предзнаменование грядущих событий. Нам грозит ад на Земле, если мы не ответим немедленно», — передает The Guardian слова Бизли. Бизли также призвал Украину вывезти из портов страны зерно. Президент России Владимир Путин отмечал, что проблема с вывозом украинского зерна связана с действиями Киева. «Мы не препятствуем поставки украинского продовольствия на мировой рынок. Не Россия же заминировала Черное море. Пусть разминируют, а Россия уже обеспечит безопасность», — отметил Путин. Глава государства неоднократно подчеркивал, что многолетние экономические ошибки западных стран и антироссийские санкции привели к угрозе мирового голода. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу Владимира Путина. Президент заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Глава государства подчеркнул, что ВСУ постоянно проводили карательные операции против мирных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Конфликт на Украине и ситуация с зерном приведут к глобальному кризису, росту цен на питание и «аду на Земле». Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы Организации объединенных наций (ООН) Дэвид Бизли в ходе своего выступления в Эфиопии. «Еще до украинского кризиса мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за COVID и роста цен на топливо. Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но этот конфликт подействовал разрушительно. Мы уже наблюдаем беспорядки в Шри-Ланке и протесты в Тунисе, Пакистане и Перу, и у нас была дестабилизация в таких местах, как Буркина-Фасо, Мали, Чад. Это только предзнаменование грядущих событий. Нам грозит ад на Земле, если мы не ответим немедленно», — передает The Guardian слова Бизли. Бизли также призвал Украину вывезти из портов страны зерно. Президент России Владимир Путин отмечал, что проблема с вывозом украинского зерна связана с действиями Киева. «Мы не препятствуем поставки украинского продовольствия на мировой рынок. Не Россия же заминировала Черное море. Пусть разминируют, а Россия уже обеспечит безопасность», — отметил Путин. Глава государства неоднократно подчеркивал, что многолетние экономические ошибки западных стран и антироссийские санкции привели к угрозе мирового голода. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу Владимира Путина. Президент заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Глава государства подчеркнул, что ВСУ постоянно проводили карательные операции против мирных жителей.