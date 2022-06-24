ЛНР: бойцы ВСУ переодеваются, чтобы сбежать от российской армии

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, сообщил Иван Филипоненко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать от российской армии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Сейчас всесторонне ведется работа по поиску. Очень большое количество украинских солдат, переодевшись в гражданскую одежду, пытаются скрыться или раствориться среди мирного населения городов Золотое и Горское», — сказал Филипоненко.

Сегодня в Народной милиции ЛНР сообщили об освобождении города Горское. В Минобороны РФ также заявили, что в рядах ВСУ выросло количество дезертиров.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса, которые стали жертвами регулярных карательных операцию ВСУ.

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать от российской армии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко. «Сейчас всесторонне ведется работа по поиску. Очень большое количество украинских солдат, переодевшись в гражданскую одежду, пытаются скрыться или раствориться среди мирного населения городов Золотое и Горское», — сказал Филипоненко. Сегодня в Народной милиции ЛНР сообщили об освобождении города Горское. В Минобороны РФ также заявили, что в рядах ВСУ выросло количество дезертиров. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса, которые стали жертвами регулярных карательных операцию ВСУ.
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