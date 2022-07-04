В ДНР обстреляли журналистов телеканала НТВ 05 июля 2022 в 03:15 Размер текста - 17 + Журналисты попали под плотный минометный обстрел со стороны ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой Народной Республике (ДНР) журналисты телеканала НТВ попали под обстрел, оператор получил повреждения руки. Следственный комитет России уже проводит проверку по данному факту. «По информации телеканала, корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Максим Беликов во время поездки в Донецкую Народную Республику при выполнении профессиональных обязанностей попали под плотный минометный огонь со стороны ВФУ вблизи города Славянска», — сообщается в telegram-канале СК РФ Отмечается, что следователи СК РФ установят и дадут правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению данного преступления, — говорится в сообщении. По данным следственного комитета, несмотря на ранение, оператор продолжил вести съемку, после чего им удалось покинуть «опасную зону». Ранее сообщалось, что журналисты RT и Reuters попали под артобстрел на въезде в Северодонецк. Об этом рассказал корреспондент RТ Игорь Жданов. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! В Донецкой Народной Республике (ДНР) журналисты телеканала НТВ попали под обстрел, оператор получил повреждения руки. Следственный комитет России уже проводит проверку по данному факту. «По информации телеканала, корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Максим Беликов во время поездки в Донецкую Народную Республику при выполнении профессиональных обязанностей попали под плотный минометный огонь со стороны ВФУ вблизи города Славянска», — сообщается в telegram-канале СК РФ Отмечается, что следователи СК РФ установят и дадут правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению данного преступления, — говорится в сообщении. По данным следственного комитета, несмотря на ранение, оператор продолжил вести съемку, после чего им удалось покинуть «опасную зону». Ранее сообщалось, что журналисты RT и Reuters попали под артобстрел на въезде в Северодонецк. Об этом рассказал корреспондент RТ Игорь Жданов. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям