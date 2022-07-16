Диетолог Ивашкевич рассказала, как огурцы помогают при депрессии

Огурцы нормализуют выработку серотонина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Огурцы нормализуют выработку серотонина и тем самым помогают бороться с депрессией и апатией. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека Анна Ивашкевич.

«Огурцы помогают лучше работать кишечнику благодаря тому, что улучшают его моторику. Плюс в них содержится клетчатка, которая также помогает нормализовать микрофлору. Благодаря этому у нас налаживается выработка серотонина, который необходим для борьбы с депрессией. Нормальная выработка серотонина в принципе помогает снизить риск развития и апатии, и всех нарушений нашего психиатрического состояния», — объяснила Анна Ивашкевич.

Диетолог отметила, что также огурец является одним из лучших продуктов при диетах, потому что снижают аппетит. «Огурцы содержат много жидкости, повышают количество хлора и натрия в организме. В результате у человека налаживается и даже притупляется аппетит», — прокомментировала эксперт.

В Суздале 16 июля отмечается день огурца. Этот праздник появился в 2001 году и сегодня собирает гостей не только со всей России, но и из других стран мира. Выращивание огурцов является основным занятием жителей Суздаля, поэтому в честь этого овоща устраиваются целые гуляния и ярмарки.