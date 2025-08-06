В Гане в результате крушения вертолета погибли два министра

В Гане в результате крушения вертолета погибли министр обороны доктор Эдвард Оман Боама и министр окружающей среды, науки, технологий и инноваций доктор Ибрагим Муртала Мохаммед. Информацию об этом подтвердил начальник штаба Джулиус Дебра.
«Министр обороны, доктор Эдвард Оман Боама, мертв», — пишет Ghanaweb. Также погиб министр окружающей среды, науки, технологий и инноваций Мохаммед. Там же отметили, что информацию об гибели подтвердил Дебра.
Трагедия произошла в районе Адансия Акрофуом региона Ашанти, всего жертвами катастрофы стали восемь человек. Он уточнил, что на борту находились высокопоставленные чиновники правительства и представители силовых структур.
Среди погибших также оказался Альхаджи Муниру Мохаммед, исполнявший обязанности заместителя координатора национальной безопасности, а также Самуэль Сарпонг, занимавший пост заместителя председателя Национального демократического конгресса. Кроме того, в авиакатастрофе погиб Самуэль Абоагье, заместитель генерального директора Национальной организации по управлению стихийными бедствиями (NADMO).
