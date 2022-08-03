Американцы попросили выпороть Зеленского за его слова о России

04 августа 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Америки попросили выпороть президента Украины Владимира Зеленского за его просьбу Китаю не помогать России. Свои комментарии они оставили под публикацией газеты New York Post на соответствующую тему. «Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», — написал Freddie. Другой читатель новости вопросил: «Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» Еще один комментатор поинтересовался, когда Зеленский сделал заявление: «до или после фотосессии для журнала Vogue?» Ralph Holloway написал: «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты — посмешище». Ранее Зеленский призвал Китай «присоединиться к единому миру» и выступить против России на фоне конфликта на Украине. При этом он сказал, что «нейтралитет Пекина лучше», чем если бы Китай присоединился к России. Также он отметил, что «важно, чтобы Китай не помог России». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, целью является освобождение Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду со стороны Украины.

Жители Америки попросили выпороть президента Украины Владимира Зеленского за его просьбу Китаю не помогать России. Свои комментарии они оставили под публикацией газеты New York Post на соответствующую тему. «Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», — написал Freddie. Другой читатель новости вопросил: «Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» Еще один комментатор поинтересовался, когда Зеленский сделал заявление: «до или после фотосессии для журнала Vogue?» Ralph Holloway написал: «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты — посмешище». Ранее Зеленский призвал Китай «присоединиться к единому миру» и выступить против России на фоне конфликта на Украине. При этом он сказал, что «нейтралитет Пекина лучше», чем если бы Китай присоединился к России. Также он отметил, что «важно, чтобы Китай не помог России». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, целью является освобождение Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду со стороны Украины.