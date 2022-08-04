Первый человек умер от болезни, обнаруженной у Чубайса

04 августа 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

У Анатолия Чубайса обнаружен синдром Гийена-Барре Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Южной Африке зафиксирована первая смерть от синдрома Гийена-Барре, который может быть связан с вакцинацией от Covid-19 препаратом Johnson & Johnson. Сейчас болезнь обнаружена у бывшего советника президента России и экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. «Пациент, получивший вакцину Johnson & Johnson Covid-19, умер после развития синдрома Гийена-Барре (СГБ) и длительного пребывания в больнице. Врачи связали причину смерти с американской вакциной», — сообщает издание Daily Maverick со ссылкой на Южноафриканский орган по регулированию товаров медицинского назначения. Чубайсу окончательно подтвердили диагноз в начале августа. Из-за болезни, симптомом которой является онемение конечностей и потеря их чувствительности, он попал в медицинское учреждение. Болезнь может вызывать повреждение сердечно-сосудистой системы, дыхательную недостаточность и частичный отказ двигательной системы. Среди причин, которые могут вызывать синдром Гийена-Барре, называют различные инфекции, а также хирургическое вмешательство или проведение вакцинации, передает агентство Дни.ру. В настоящее время состояние Чубайса улучшается, уточняет Ytro.Ru.

В Южной Африке зафиксирована первая смерть от синдрома Гийена-Барре, который может быть связан с вакцинацией от Covid-19 препаратом Johnson & Johnson. Сейчас болезнь обнаружена у бывшего советника президента России и экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. «Пациент, получивший вакцину Johnson & Johnson Covid-19, умер после развития синдрома Гийена-Барре (СГБ) и длительного пребывания в больнице. Врачи связали причину смерти с американской вакциной», — сообщает издание Daily Maverick со ссылкой на Южноафриканский орган по регулированию товаров медицинского назначения. Чубайсу окончательно подтвердили диагноз в начале августа. Из-за болезни, симптомом которой является онемение конечностей и потеря их чувствительности, он попал в медицинское учреждение. Болезнь может вызывать повреждение сердечно-сосудистой системы, дыхательную недостаточность и частичный отказ двигательной системы. Среди причин, которые могут вызывать синдром Гийена-Барре, называют различные инфекции, а также хирургическое вмешательство или проведение вакцинации, передает агентство Дни.ру. В настоящее время состояние Чубайса улучшается, уточняет Ytro.Ru.