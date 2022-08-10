Французский депутат нашел вескую причину для снятия санкций с РФ

10 августа 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Политик считает сомнительной экономическую эффективность санкций против Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Франция должна отказаться от антироссийских санкций, так как они не решают проблему, однако страдают от этих ограничений наложившие их страны. Об этом заявил депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли. «У меня складывается впечатление, что в России дела обстоят не так уж плохо. Рубль укрепился и российский экспорт растет. Санкции работают или нет? Единственный, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов» — приводит слова депутата Valeurs Actuelles. Политик считает сомнительной экономическую эффективность санкций против Москвы. По его словам, дела у России обстоят хорошо, в отличии Франции, жители которой теперь сильно переплачивают за электроэнергию. Жакобелли предложил отменить запреты и подчеркнул, что это единственный способ разрешить украинский кризис. Депутат отметил, что единственный способ добиться решения кризиса на Украине — переговоры и дипломатия. Ранее лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что санкции против России оказались бесполезными и фактически во Франции признали поражение от своих же ограничений. Страны ЕС столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и растущей инфляцией. Страны Евросоюза, США и Япония ввели санкции против РФ после начала спецоперации, объявленной президентом России 24 февраля.

Франция должна отказаться от антироссийских санкций, так как они не решают проблему, однако страдают от этих ограничений наложившие их страны. Об этом заявил депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли. «У меня складывается впечатление, что в России дела обстоят не так уж плохо. Рубль укрепился и российский экспорт растет. Санкции работают или нет? Единственный, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов» — приводит слова депутата Valeurs Actuelles. Политик считает сомнительной экономическую эффективность санкций против Москвы. По его словам, дела у России обстоят хорошо, в отличии Франции, жители которой теперь сильно переплачивают за электроэнергию. Жакобелли предложил отменить запреты и подчеркнул, что это единственный способ разрешить украинский кризис. Депутат отметил, что единственный способ добиться решения кризиса на Украине — переговоры и дипломатия. Ранее лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что санкции против России оказались бесполезными и фактически во Франции признали поражение от своих же ограничений. Страны ЕС столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и растущей инфляцией. Страны Евросоюза, США и Япония ввели санкции против РФ после начала спецоперации, объявленной президентом России 24 февраля.