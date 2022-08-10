Французский депутат нашел вескую причину для снятия санкций с РФ

Франция должна отказаться от антироссийских санкций, так как они не решают проблему, однако страдают от этих ограничений наложившие их страны. Об этом заявил депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли.
«У меня складывается впечатление, что в России дела обстоят не так уж плохо. Рубль укрепился и российский экспорт растет. Санкции работают или нет? Единственный, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов» — приводит слова депутата Valeurs Actuelles.
Политик считает сомнительной экономическую эффективность санкций против Москвы. По его словам, дела у России обстоят хорошо, в отличии Франции, жители которой теперь сильно переплачивают за электроэнергию. Жакобелли предложил отменить запреты и подчеркнул, что это единственный способ разрешить украинский кризис. Депутат отметил, что единственный способ добиться решения кризиса на Украине — переговоры и дипломатия.
Ранее лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что санкции против России оказались бесполезными и фактически во Франции признали поражение от своих же ограничений. Страны ЕС столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и растущей инфляцией. Страны Евросоюза, США и Япония ввели санкции против РФ после начала спецоперации, объявленной президентом России 24 февраля.
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