В Молдавии признались, что не могут позволить себе российский газ

«Молдовагаз» попросила «Газпром» об отсрочке платежа за газ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

У Молдовы возникли проблемы с оплатой российского газа, поэтому компания «Молдовагаз», несмотря на без того большую задолженность перед российской компанией «Газпром», попросила об отсрочке платежа за ресурс до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь. Об этом в своем telegram-канале написал руководитель АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«АО „Молдовагаз“ обратилось к ПАО „Газпром“ с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август — сентябрь текущего года. Задержка контрактных платежей ведет и к росту задолженности перед поставщиком, которая на сегодняшний день и так является очень внушительной, что отрицательно сказывается на отношениях между поставщиком и АО „Молдовагаз“», — говорится в сообщении.

В 2021 году «Молдовгаз» задолжал «Газпромому» 433 миллиона долларов, и российская компания пригрозила остановкой подачи энергоресурса. Власти Молдавии уже вводили режим ЧП в области энергетики с 22 октября по 20 ноября. Однако контракт с «Газпромом» был продлен на пять лет.

Газовый кризис начался в Европе после введения антироссийских санкций из-за вынужденной спецоперации на Украине. На спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку в 2500 долларов за 1000 куб. м., передает Life . Если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4000 долларов, сообщали в «Газпроме», информацию передает MK.RU . Российская компания поставляет газ в Европу согласно графику, без задержек.