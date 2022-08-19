Врач из ЛНР рассказала о подорвавших на минах ВСУ детях. «Наружу кишечник»

19 августа 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

С февраля 2022 года наблюдается самое большое количество травм, связанное с подрывом на минах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2022 году зарегистрировано максимальное количество травм, связанных с минами, среди которых есть случаи с детьми. Об этом URA.RU рассказала заместитель главного врача больницы Первомайска (ЛНР) Татьяна Ковалева. Детей, которые пострадали от мин, она называет героями. «С таким количеством мино-взрывных травм, с 2014 года я не покидала рабочее место. Такого никогда не было, это вот с февраля 2022 года, вот такое большое количество минно-взрывных травм — это уму непостижимо. Очень трудно и больно смотреть на этих ребят, которые приходят с пульсирующим наружу кишечником, но мы их всех любим, обнимаем, целуем. Дети — герои. На самом деле герои. Надеемся, что с ними все будет хорошо», — рассказала Ковалева в беседе с корреспондентом URA.RU. Ночью 16 августа во время обстрела города Первомайска ВСУ из американских РСЗО HIMARS на глазах у матери погиб ее сын. Когда он поднимался по лестнице в подъезде, в дом попала ракета. Бригада диагностировала остановку сердца. Для женщины был приглашен врач-психиатр, который определит курс лечения. Ранее специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации заявили, что мины, оставленные ВСУ на территории ЛНР, придется обезвреживать несколько лет. По их словам, предстоят масштабные работы. Они отмечают, что украинские вооруженные формирования минировали как социально-значимые объекты, так и жилой массив, прилегающие к городам территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2022 году зарегистрировано максимальное количество травм, связанных с минами, среди которых есть случаи с детьми. Об этом URA.RU рассказала заместитель главного врача больницы Первомайска (ЛНР) Татьяна Ковалева. Детей, которые пострадали от мин, она называет героями. «С таким количеством мино-взрывных травм, с 2014 года я не покидала рабочее место. Такого никогда не было, это вот с февраля 2022 года, вот такое большое количество минно-взрывных травм — это уму непостижимо. Очень трудно и больно смотреть на этих ребят, которые приходят с пульсирующим наружу кишечником, но мы их всех любим, обнимаем, целуем. Дети — герои. На самом деле герои. Надеемся, что с ними все будет хорошо», — рассказала Ковалева в беседе с корреспондентом URA.RU. Ночью 16 августа во время обстрела города Первомайска ВСУ из американских РСЗО HIMARS на глазах у матери погиб ее сын. Когда он поднимался по лестнице в подъезде, в дом попала ракета. Бригада диагностировала остановку сердца. Для женщины был приглашен врач-психиатр, который определит курс лечения. Ранее специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации заявили, что мины, оставленные ВСУ на территории ЛНР, придется обезвреживать несколько лет. По их словам, предстоят масштабные работы. Они отмечают, что украинские вооруженные формирования минировали как социально-значимые объекты, так и жилой массив, прилегающие к городам территории.